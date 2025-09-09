Thé Dansant Plonévez-du-Faou

Thé Dansant Plonévez-du-Faou dimanche 26 avril 2026.

Thé Dansant

Salle Ar Veilh Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association Alors on danse organise son thé dansant le dimanche 26

avril à 14 h, animé par Aurélien.

Entrée: 10€ .

Salle Ar Veilh Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 82 97 66 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Thé Dansant Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2025-09-09 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou