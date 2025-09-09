Thé Dansant Plonévez-du-Faou
Thé Dansant Plonévez-du-Faou dimanche 26 avril 2026.
Thé Dansant
Salle Ar Veilh Plonévez-du-Faou Finistère
L’association Alors on danse organise son thé dansant le dimanche 26
avril à 14 h, animé par Aurélien.
Entrée: 10€ .
Salle Ar Veilh Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 82 97 66 15
