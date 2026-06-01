Thé dansant salle de la mairie Pontacq dimanche 14 juin 2026.

Pontacq

Thé dansant

salle de la mairie Place Huningue Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Thé dansant animé par Patricia Armary au profit des hôpitaux du Béarn et Soule. .

salle de la mairie Place Huningue Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 83 24

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Pontacq a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran