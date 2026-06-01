Thé dansant salle de la mairie Pontacq
Thé dansant salle de la mairie Pontacq dimanche 14 juin 2026.
Pontacq
Thé dansant
salle de la mairie Place Huningue Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Thé dansant animé par Patricia Armary au profit des hôpitaux du Béarn et Soule. .
salle de la mairie Place Huningue Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 83 24
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Pontacq a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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