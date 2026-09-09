Thé dansant Le Palais Royan Événements Royan

Informations pratiques

Royan

Thé dansant

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

1 entrée, 1 pâtisserie, 1 boisson chaude

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 14:30:00

fin : 2026-11-10 18:00:00

Date(s) :

2026-11-10

Envie d’un après-midi placé sous le signe de la joie et de la bonne humeur ? On vous donne rendez-vous au Palais Royan Événements pour un thé dansant inoubliable !

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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

Want to spend an afternoon filled with joy and good cheer? Join us at the Palais Royan Événements for an unforgettable tea dance!

L’événement Thé dansant Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique