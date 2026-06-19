Thé Dansant rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux
Thé Dansant rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux dimanche 21 juin 2026.
Saint-Georges-des-Coteaux
Thé Dansant
rue du Parc Salle Multipoles Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 13:30:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Thé dansant animé par Stéphanie MOREAUX et David CROUZEAU
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rue du Parc Salle Multipoles Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 49 78 54 contact@aap17810.fr
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English :
Dance performance directed by Stéphanie MOREAUX and David CROUZEAU
L’événement Thé Dansant Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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