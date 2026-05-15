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Brocante Saint-Georges-des-Coteaux

Brocante Saint-Georges-des-Coteaux dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Parking du stade

Ville : 17810 Saint-Georges-des-Coteaux

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Saint-Georges-des-Coteaux

Brocante

Parking du stade Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Bibelots pour quelques sous, le marchandage qui va bon train, les chineurs qui s’échinent et qui se donnent de la peine pour dégoter une rareté. De la détente, de la bonne humeur…
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Parking du stade Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 83 39 94 

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English :

Knick-knacks for pennies on the dollar, haggling going on, bargain hunters struggling to find a rarity. Relaxation and good humor?

L’événement Brocante Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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