Saint-Georges-des-Coteaux

Brocante

Parking du stade Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 06:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Bibelots pour quelques sous, le marchandage qui va bon train, les chineurs qui s’échinent et qui se donnent de la peine pour dégoter une rareté. De la détente, de la bonne humeur…

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Parking du stade Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 83 39 94

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English :

Knick-knacks for pennies on the dollar, haggling going on, bargain hunters struggling to find a rarity. Relaxation and good humor?

L’événement Brocante Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge