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Les Cinés Plein Air à Saint-Georges-des-Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux

Les Cinés Plein Air à Saint-Georges-des-Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux samedi 4 juillet 2026.

Ville : 17810 Saint-Georges-des-Coteaux

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif :

Saint-Georges-des-Coteaux

Les Cinés Plein Air à Saint-Georges-des-Coteaux

Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 22:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

En lien avec l’association Le Peuple Créateur, le rendez-vous estival Les Cinés Plein Air revient sur votre territoire !
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Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 41 50 

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English :

In association with Le Peuple Créateur, the summer event Les Cinés Plein Air returns to your area!

L’événement Les Cinés Plein Air à Saint-Georges-des-Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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