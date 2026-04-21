Les Cinés Plein Air à Saint-Georges-des-Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux
Les Cinés Plein Air à Saint-Georges-des-Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux samedi 4 juillet 2026.
Saint-Georges-des-Coteaux
Les Cinés Plein Air à Saint-Georges-des-Coteaux
Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 22:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
En lien avec l’association Le Peuple Créateur, le rendez-vous estival Les Cinés Plein Air revient sur votre territoire !
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Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 41 50
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English :
In association with Le Peuple Créateur, the summer event Les Cinés Plein Air returns to your area!
L’événement Les Cinés Plein Air à Saint-Georges-des-Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge