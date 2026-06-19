Gala de danse rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux
Gala de danse rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux vendredi 19 juin 2026.
Saint-Georges-des-Coteaux
Gala de danse
rue du Parc Salle Multipoles Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Gala de danse de l’AAP, association danse, musique, anglais, de Saint-Georges-des-Coteaux
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rue du Parc Salle Multipoles Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 38 81 24 contact@aap17810.fr
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English :
AAP Dance Gala, a dance, music, and English association in Saint-Georges-des-Coteaux
L’événement Gala de danse Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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