Gala de danse rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux vendredi 19 juin 2026.

Saint-Georges-des-Coteaux

Gala de danse

rue du Parc Salle Multipoles Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Gala de danse de l’AAP, association danse, musique, anglais, de Saint-Georges-des-Coteaux

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rue du Parc Salle Multipoles Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 38 81 24 contact@aap17810.fr

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English :

AAP Dance Gala, a dance, music, and English association in Saint-Georges-des-Coteaux

L’événement Gala de danse Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge