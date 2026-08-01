AGENDA · Sainte-Lheurine
Thé dansant Sainte-Lheurine
samedi 15 août 2026 · Sainte-Lheurine
Informations pratiques
Sainte-Lheurine
Thé dansant
Le bourg Sainte-Lheurine Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Thé dansant organisé par l’orchestre CALYPSO
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Le bourg Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 08 22 10
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English :
Dance party organized by the CALYPSO orchestra
L’événement Thé dansant Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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