Informations pratiques

Sainte-Lheurine

Thé dansant

Le bourg Sainte-Lheurine Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Thé dansant organisé par l’orchestre CALYPSO

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Le bourg Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 08 22 10

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English :

Dance party organized by the CALYPSO orchestra

L’événement Thé dansant Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge