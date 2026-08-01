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AGENDA · Sainte-Lheurine

Thé dansant Sainte-Lheurine

samedi 15 août 2026 · Sainte-Lheurine

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Le bourg
Ville
17520 Sainte-Lheurine
Département
Charente-Maritime
Tarif
14 14 14

Sainte-Lheurine

Thé dansant

Le bourg Sainte-Lheurine Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Thé dansant organisé par l’orchestre CALYPSO
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Le bourg Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 08 22 10 

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English :

Dance party organized by the CALYPSO orchestra

L’événement Thé dansant Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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