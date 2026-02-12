Thé dansant

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Thé dansant le 22 mars 2026 à Sillé-le-Guillaume

Organisé par l’Association des Artisans et commerçants du Pays de Sillé .

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire assoartcomsille@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Thé dansant Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Sillé-Le-Guillaume