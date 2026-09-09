Thé dansant Thierry Coudret Duo Le Palais Royan Événements Royan
mardi 8 décembre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan
Informations pratiques
Royan
Thé dansant Thierry Coudret Duo
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
1 entrée, 1 pâtisserie et 1 boisson chaude
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 14:30:00
fin : 2026-12-08 18:00:00
Date(s) :
2026-12-08
On se retrouve au Palais pour un thé dansant avec le duo Thierry Coudret !
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
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English :
Let’s meet at the Palais for a dance party with the duo Thierry Coudret!
L’événement Thé dansant Thierry Coudret Duo Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique
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