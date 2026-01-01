Thé dansant

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 14:30:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Valses, marches, tangos ou autres rythmes… Il y en aura pour tous les goûts ! .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 89 58 carine.peron@mjc-levivarium.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Thé dansant Villé a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé