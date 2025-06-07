THE DEAD SOUTH à La Condition Publique Roubaix

THE DEAD SOUTH à La Condition Publique

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

Date(s) :

2026-03-13

The Dead South en concert à Roubaix une chevauchée folk détonante à La Condition Publique

Le vendredi 13 mars 2026, les planches de la Halle A de La Condition Publique vibreront au rythme du folk bluegrass de The Dead South. Originaire du cœur des prairies canadiennes, ce quatuor acoustique s’est forgé une réputation mondiale grâce à son énergie contagieuse, ses instruments à cordes affûtés et ses concerts immersifs où l’élégance rustique côtoie l’humour et la liberté.

Avec leur look reconnaissable (chapeaux, bretelles et chemises noires) et leurs morceaux aux influences, The Dead South conjugue authenticité et puissance scénique. Le groupe ne cherche pas à entrer dans les cases, qu’on parle de bluegrass progressif, d’Americana alternative ou de country punk, leur musique est surtout une invitation à rejoindre leur Good Company , une communauté de fans fidèles et passionnés.

Ce concert à Roubaix, organisé par À Gauche de la Lune en partenariat avec La Condition Publique, sera l’occasion rare de vivre une expérience live sincère, puissante et pleine d’autodérision, portée par une direction artistique soignée et une énergie débordante.

Le concert se déroulera dans la Halle A de La Condition Publique, avec un placement libre debout.

L’ouverture des portes est prévue à 19h, et le concert aura lieu de 20h à 23h.

Pour le confort des plus jeunes, des casques antibruit sont disponibles au PC Sécu, en échange d’une pièce d’identité laissée en caution.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

The Dead South in concert in Roubaix: an explosive folk ride at La Condition Publique

On Friday, March 13, 2026, the stages of Hall A at La Condition Publique will vibrate to the rhythm of The Dead South?s bluegrass folk. Hailing from the heart of the Canadian prairies, this acoustic quartet has forged a worldwide reputation for its infectious energy, sharp string instruments and immersive live shows, where rustic elegance meets humor and freedom.

With their recognizable look (hats, suspenders and black shirts) and their influential songs, The Dead South combine authenticity and power on stage. Whether you’re talking progressive bluegrass, alternative Americana or country punk, their music is above all an invitation to join their Good Company , a community of loyal, passionate fans.

This concert in Roubaix, organized by À Gauche de la Lune in partnership with La Condition Publique, will be a rare opportunity to enjoy a sincere, powerful and self-deprecating live experience, underpinned by meticulous artistic direction and boundless energy.

The concert will take place in Hall A of La Condition Publique, with free standing room only.

Doors open at 7pm, and the concert runs from 8pm to 11pm.

For the comfort of youngsters, earmuffs are available from the PC Sécu, in exchange for a deposit on ID.

L’événement THE DEAD SOUTH à La Condition Publique Roubaix a été mis à jour le 2025-06-07 par Hauts-de-France Tourisme