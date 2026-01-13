The Dead South Roubaix

The Dead South

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

Date(s) :

2026-03-13

**THE DEAD SOUTH** sera en concert à La Condition Publique le 13 mars 2026. Un concert organisé par **À Gauche de la Lune** en partenariat avec **la Condition Publique.**

Préparez-vous à une déferlante d’énergie folk-western ! The Dead South, le quatuor acoustique canadien aux harmonies envoûtantes et aux banjos endiablés, revient enflammer la France en mars 2026. Rejoignez leur ‘Good Company de fans passionnés pour une expérience live inoubliable. Les places partent vite !

The Dead South n’a jamais cherché à se réinventer sans cesse, mais plutôt à s’engager pleinement dans sa voie singulière. Forts de leur confiance en leur son et leur style, et de leur confiance mutuelle, The Dead South se trouve aujourd’hui à l’aube d’un succès mondial fulgurant, dans une position enviable et bien méritée celle d’une autonomie totale. Peu importe comment vous qualifiez leur musique bluegrass progressif, Americana alternative, country, folk ou western –, ce qui compte, c’est qu’elle leur appartient et qu’elle est appréciée par des personnes de tous horizons, de toutes croyances, de tous âges et de toutes langues.

Authentiques jusqu’au bout des ongles, The Dead South n’hésite pas à bousculer de temps en temps les traditionalistes, tout en exécutant à la perfection des roulements de banjo et des trémolos de mandoline fulgurants, des harmonies à trois voix et des chansons sur des thèmes classiques ballades meurtrières, trahison, fantômes, etc. le tout avec un clin d’œil et un sourire. Au fil de leur ascension vers le sommet, The Dead South a appris une leçon importante si vous voulez être un outsider, vous avez intérêt à être excellent.

Comme en témoigne la passion de leurs fans déguisés en Dead South, qui assistent aux concerts dans le look caractéristique du groupe, ce quatuor acoustique originaire du centre des prairies canadiennes a trouvé son public. Good Company, comme ils se surnomment eux-mêmes, est une communauté mondiale de personnes très différentes qui ne sont peut-être pas toujours d’accord, mais qui se serrent les coudes lors des concerts.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

**THE DEAD SOUTH** will be in concert at La Condition Publique on March 13, 2026. A concert organized by **À Gauche de la Lune** in partnership with **la Condition Publique.**

Get ready for a blast of folk-western energy! The Dead South, the Canadian acoustic quartet with haunting harmonies and soaring banjos, return to set France ablaze in March 2026. Join their ‘Good Company’ of passionate fans for an unforgettable live experience. Tickets are going fast!

The Dead South have never sought to constantly reinvent themselves, but rather to fully commit to their singular path. Confident in their sound and style, and in each other, The Dead South now find themselves on the cusp of dazzling worldwide success, in an enviable and well-deserved position: that of total autonomy. No matter what you call their music progressive bluegrass, alternative Americana, country, folk or western what matters is that it belongs to them, and is enjoyed by people of all backgrounds, beliefs, ages and languages.

Authentic to the core, The Dead South don’t shy away from occasionally upsetting traditionalists, while perfectly executing dazzling banjo rolls and mandolin tremolos, three-part harmonies and songs on classic themes murder ballads, betrayal, ghosts, etc. all with a wink and a smile. In their rise to the top, The Dead South have learned an important lesson: if you want to be an outsider, you’d better be excellent.

As evidenced by the passion of their fans dressed as Dead South, who attend concerts in the band’s trademark look, this acoustic quartet from the Canadian prairies has found its audience. Good Company, as they call themselves, is a global community of very different people who may not always agree, but who stick together at gigs.

