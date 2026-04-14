THE FLYING FEET COLLECTIVE swing/traditionnel/lindy hop, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève

THE FLYING FEET COLLECTIVE swing/traditionnel/lindy hop Vendredi 15 mai, 21h00 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles

Membre, étudiant CHF 15.-, AVS, Pass JCB CHF 18.-, Non membre CHF 23.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T21:00:00+02:00 – 2026-05-15T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-15T21:00:00+02:00 – 2026-05-15T21:30:00+02:00

Swing/traditionnel/lindy hop

Collectif de swing impétueux basé à Lausanne, The Flying Feet Collective va vous faire (re)découvrir la mythique ère du swing des années 30 et 40, le temps d’une soirée mémorable. Leur musique, à la fois énergique et élégante, est calibrée pour les danseurs et danseuese du lindy hop, cette fameuse danse de société qui a fait la gloire de Harlem. Comment ne pas succomber à ce sextet qui va vous donner une irrésistible envie de danser et de faire la fête. Et puis, la relève est assurée, ce sont tous des jeunes!

Micaël Vuataz (sax, arr)

Chloé Marsigny (cl)

Fabrizio Fresu (tp)

Andrew Audiger (p)

Nicolas Bircher (b)

Samuel Boutros (dm)

Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventim-light.com/ch/a/67501c43cc66bd34957021f9/e/699f2b68c73f2e69ccf068e0 »}, {« type »: « email », « value »: « agmj.reservations@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 78 793 99 42 »}]

Avec The Flying Feet Collective, plongez dans l’âge d’or du swing ! Un sextet jeune et irrésistible qui fait revivre l’énergie des années 30-40 et donne une seule envie : danser le lindy hop.

DR