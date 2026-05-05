The Garden Ambiences – une visite guidée du jardin botanique, Jardim Botânico do Porto, Porto

The Garden Ambiences – une visite guidée du jardin botanique Vendredi 5 juin, 10h00 Jardim Botânico do Porto Porto

Limité à 15 personnes. Nombre minimum de participants : 5. L’inscription est requise jusqu’au 2 juin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Le jardin botanique de l’Université de Porto est un lieu d’une grande importance écologique, historique et culturelle, caractérisé par sa diversité botanique et la richesse des souvenirs qu’il détient. C’est un jardin qui a été planifié et structuré au fil du temps, reflétant différentes époques et interventions qui ont contribué à son identité actuelle. Situé dans la partie ouest de la ville de Porto, près de l’escarpement d’Arrábida, le jardin occupe environ 4 hectares, faisant partie de l’ancienne Quinta do Campo Alegre. Bien que son établissement officiel en tant que jardin botanique remonte à 1951, l’histoire de cet espace est beaucoup plus ancienne, remontant au 19ème siècle. Au milieu du XXe siècle, plus précisément en 1949, l’État portugais a acquis la propriété. Quelques années plus tard, en 1951, le jardin botanique est officiellement créé, sous la supervision du Dr. Gonçalo Sampaio Institute of Botany et sous la direction du professeur Américo Pires de Lima. Cette transformation marque une nouvelle phase dans la vie du jardin, qui commence à assumer une fonction scientifique et éducative plus structurée.

Dès lors, un processus continu d’enrichissement de la collection botanique a commencé. De nombreuses espèces d’intérêt scientifique, écologique et paysager ont été introduites, complétant celles déjà existantes depuis le XIXe siècle. Le jardin commence ainsi à jouer un rôle important dans la recherche, la conservation et la diffusion des connaissances botaniques, devenant une ressource académique et pédagogique importante.

Pour cette journée spéciale, nous vous suggérons une visite guidée thématique, qui invite les participants à observer, écouter, toucher, sentir et, lorsque possible, goûter aux plantes du jardin. Engageant les cinq sens, la visite se déroule de manière calme et participative, avec de petits arrêts stratégiques, attirant l’attention sur chacun d’eux, sans jamais perdre de vue les histoires et le symbolisme de ce jardin.

Jardim Botânico do Porto Rua do Campo Alegre 1191 Porto 4150-181 Lordelo do Ouro Porto [{« type »: « phone », « value »: « +351 220 408 727 »}, {« type »: « email », « value »: « jardimbotanico@mhnc.up.pt »}]

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