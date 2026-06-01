Visite découverte des jardins de Villar d’Allen, Quinta Villar d’Allen, Porto, Portugal, Porto

Visite découverte des jardins de Villar d’Allen 5 et 6 juin Quinta Villar d’Allen, Porto, Portugal Porto

Limited to 30 people

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Visite de découverte des jardins de Villar d’Allen. Les jardins de Villar d’Allen représentent le jardin anglais typique, un jardin qui imite la nature et invite à la contemplation. Sous le thème de la vision, nous invitons les participants à découvrir les recoins de notre jardin, à la rencontre de paysages inspirants. We invite participants to represent, by drawing or by writing, what they are contemplating in their favorite coins.

Quinta Villar d’Allen, Porto, Portugal Rua do Freixo, 194 Porto 4300-216 Campanhã Porto +351939741741 http://www.villardallen.pt http://@villar.d.allen

Rendez-vous aux jardins

©tomasallen