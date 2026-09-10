The Jazz Room La Douche Froide Metz

Informations pratiques

Metz

The Jazz Room

La Douche Froide 11 Rue des Augustins Metz Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-28 18:00:00

fin : 2026-11-28 23:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Viens découvrir The Jazz Room à Metz ! Savant mélange de tubes classiques soigneusement sélectionnés et d’improvisations spontanées, cette représentation musicale t’embarque dans un voyage vers les origines de ce genre révolutionnaire. Achète dès maintenant tes billets pour The Jazz Room un voyage au cœur de la Nouvelle-Orléans en plein Metz !

Ce qui t’attend

– Profite d’une représentation en direct en compagnie de musiciens et de chanteurs de jazz talentueux,

– Embarque pour un voyage au cœur de la Nouvelle-Orléans, berceau de cette musique emblématique,

– Laisse-toi porter par les sons mélodieux du saxophone, de la trompette et d’autres instruments de jazz,

– Apprécie un mélange de morceaux soigneusement sélectionnées et d’improvisations spontanées qui reflètent à la perfection l’esprit libre du jazz,

– Laisse-toi guider par des morceaux empreints de rythme l’échappatoire idéale à la réalité,

– Situé dans un bar chic et intime, parfait pour une soirée conjugant plaisir et sophistication,

– Offre des souvenirs à quelqu’un de spécial ! Achète une carte cadeau via le site internet

The Jazz Room est un voyage dans le temps vers le berceau de ce genre musical emblématique ! Le Cirque Imagine, cabaret-cirque de référence sur la région lyonnaise, est installé de manière permanente, depuis plus de 12 ans, dans le quartier de La Soie. Reconnu pour la qualité de ses dîners-spectacles et ses spectacles de cirque moderne, le Cirque Imagine accueille également tous types d’événements. Les 4 chapiteaux vous ouvrent leurs portes dans une ambiance originale et chaleureuse, pour vivre des moments d’exceptions. Prend un cocktail au bar et admire des musiciens talentueux se produire sur scène. Profite des meilleurs morceaux de hot jazz , un mélange inique de ragtime, de brass et de blues, ainsi que des moments d’improvisation spontanée, l’essence même du jazz traditionnel. Participe à l’héritage vivant du jazz, où chaque note raconte une histoire empreinete à la liberté, de créativité et de camaraderie.

Programme

St. James Infirmary Irving Mills

When the Saints Go Marching In Jazz Standard

On the Sunny Side of the Street Jimmy McHugh

Basin St. Blues Spencer Williams

Hello Dolly Louis Armstrong

…et bien d’autres encoreAdultes

30 .

La Douche Froide 11 Rue des Augustins Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover The Jazz Room in Metz! A masterful blend of carefully selected classic hits and spontaneous improvisations, this musical performance takes you on a journey to the origins of this revolutionary genre. Buy your tickets now for The Jazz Room: a journey to the heart of New Orleans right here in Metz!

What to expect:

– Enjoy a live performance featuring talented jazz musicians and singers,

– Embark on a journey to the heart of New Orleans, the birthplace of this iconic music,

– Let yourself be carried away by the melodious sounds of the saxophone, trumpet, and other jazz instruments,

– Enjoy a mix of carefully selected pieces and spontaneous improvisations that perfectly reflect the free spirit of jazz,

– Let yourself be guided by rhythm-driven tunes: the perfect escape from reality,

– Located in a chic and intimate bar, perfect for an evening that combines fun and sophistication,

– Give the gift of memories to someone special! Purchase a gift card through the website

The Jazz Room is a journey back in time to the birthplace of this iconic musical genre! Cirque Imagine, the premier cabaret-circus in the Lyon region, has been a permanent fixture in the La Soie neighborhood for over 12 years. Renowned for the quality of its dinner shows and modern circus performances, Cirque Imagine also hosts all kinds of events. The four big tops welcome you with a unique and warm atmosphere, where you can enjoy truly exceptional moments. Grab a cocktail at the bar and watch talented musicians perform on stage. Enjoy the best hot jazz tunes—a unique blend of ragtime, brass, and blues—as well as moments of spontaneous improvisation, the very essence of traditional jazz. Be part of the living legacy of jazz, where every note tells a story steeped in freedom, creativity, and camaraderie.

Setlist:

St. James Infirmary Irving Mills

When the Saints Go Marching In Jazz Standard

On the Sunny Side of the Street Jimmy McHugh

Basin St. Blues Spencer Williams

Hello Dolly Louis Armstrong

…and many more

L’événement The Jazz Room Metz a été mis à jour le 2026-08-17 par AGENCE INSPIRE METZ