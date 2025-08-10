THE LITTLE PRINCE : PRACTICE OF DEPARTURE – BASHAR MURKUS, WAJDI KHALID, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

THE LITTLE PRINCE : PRACTICE OF DEPARTURE – BASHAR MURKUS, WAJDI KHALID 19 et 20 mars 2027 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-19T19:00:00+01:00 – 2027-03-19T20:10:00+01:00

Fin : 2027-03-20T18:00:00+01:00 – 2027-03-20T19:10:00+01:00

Bashar Murkus crée ici un solo – physique, visuel, radical – inspiré du Petit Prince, avec l’artiste de cirque palestinien Wajdi Khalid, reconstruisant l’histoire à travers le corps d’un jeune homme évoluant dans une réalité circonscrite et contrainte par des points de contrôle et des barrières militaires. La rencontre du metteur en scène et de l’interprète va au-delà de la seule découverte du corps du circassien, de la beauté qui en émane. Elle est celle de la capacité du corps à s’élever au-dessus de tout : au-dessus du lieu, au-dessus de la contrainte, au-dessus de la fatigue du quotidien, comme si cette beauté aspirait à s’élever. Dans ses mouvements, Wajdi Khalid révèle alors une nouvelle langue : le corps d’un jeune homme palestinien portant sa propre modernité – une présence symbolique, presque mythique, qui ne cherche pas le passé, mais pulse ici et maintenant, dans cet équilibre fragile entre force et vulnérabilité, entre chute et élévation, entre le désir de se libérer et la volonté de perdurer.

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=PRINCE »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

1H10 / TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €