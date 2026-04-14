The Marketing Meetup Genève, Autre lieu, Genève

The Marketing Meetup Genève Mardi 21 avril, 19h00 Autre lieu

CHF 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T19:00:00+02:00 – 2026-04-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T19:00:00+02:00 – 2026-04-21T20:30:00+02:00

The Marketing Meetup est une communauté professionnelle qui réunit des personnes actives dans le marketing, la communication et les domaines connexes afin de favoriser le partage de connaissances et les échanges dans un cadre ouvert et convivial.

Le prochain événement à Genève aura lieu le mardi 21 avril, de 19h00 à 20h30, au Refettorio, Rue de Lyon, 1203 Genève.

La soirée s’articulera autour du thème « Wins, Wobbles and What we Learned ». Elle débutera par un verre d’accueil, suivi de courtes interventions de membres de la communauté partageant une expérience professionnelle, qu’elle ait été un succès ou un défi, ainsi que les enseignements tirés. Un moment de réseautage informel suivra.

Afin d’inclure une communauté internationale, l’événement se déroulera en anglais. Il est ouvert à toute personne intéressée par le marketing, le leadership et la stratégie d’entreprise. Aucune adhésion préalable n’est requise.

The Marketing Meetup fonctionne comme une initiative communautaire. Les recettes couvrent uniquement les frais liés à l’organisation.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://themarketingmeetup.com/events/geneva/ »}] [{« link »: « https://themarketingmeetup.com/events/geneva/ »}, {« link »: « https://www.refettoriogeneva.org/ »}, {« link »: « https://www.refettoriogeneva.org/fr/accueil »}]

The Marketing Meetup organise un événement communautaire pour les professionnels du marketing, de la communication et de la création à Genève le 12 avril, de 19h00 à 20h30 au Refettorio.

DR