The Master’s Tools (La) Horde X Ballet national de Marseille

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-30

Cette exposition performative emprunte son titre et son inspiration à l’essai d’Autre Lorde The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House. A travers une constellation de performances et d’oeuvres filmiques, l’exposition se déploie comme une ode chorégraphique aux cycles de résistance en cours, tout en interrogeant les symboles de pouvoir et de contrôle. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

