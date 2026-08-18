The Molotovs Café Julien Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

The Molotovs

Jeudi 8 octobre 2026 à partir de 20h.

Complet. Café Julien 39 cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Avec un album classé dans le Top 3 à leur actif et une tournée à guichets fermés en perspective, The Molotovs ne sont pas seulement un groupe à suivre ils sont le groupe de rock incontournable de leur génération.

L’ascension de The Molotovs peut sembler soudaine, mais leur parcours ne repose pas sur des algorithmes viraux, mais bien sur des ampoules aux mains, des concerts de rue et un travail acharné 600 concerts à leur actif, et ce n’est pas fini. Les deux frères et sœurs adolescents, Matt (chant/guitare) et Issey Cartlidge (basse/chant), accompagnés du batteur Noah Riley, se sont frayé un chemin depuis les rues commerçantes de tout le pays jusqu’aux sommets des classements officiels et aux heures de grande écoute à la télévision.



En février 2026, le groupe a prouvé que la musique de guitare n’était pas seulement vivante, mais qu’elle était en plein essor. Leur premier album, *Wasted On Youth* (sorti chez Marshall Records), s’est hissé à la troisième place des classements. Au cours d’une semaine dominée par des poids lourds de la pop tels que Lily Allen et Olivia Dean, le succès de ce duo d’adolescents a été porté par les ventes de disques physiques auprès d’une légion de fans conquis par leurs concerts incendiaires.



Le groupe a su saisir l’occasion, plaisantant sur Instagram en disant qu’il était en guerre des classements avec un nouveau groupe sans contrat appelé Lily Allen — une pique qui lui a valu une réponse encourageante de la part d’Allen elle-même C’est tout amour, baby. J’espère que vous gagnerez la guerre .



Pour Matt, cette réussite était l’aboutissement d’années passées sur le terrain Après avoir mis le feu à tous les bars miteux et toutes les scènes du circuit, sortir enfin *Wasted On Youth* procure une sensation électrique. Nous avons vécu ces chansons sur la route… voir cette énergie brute capturée sur disque, c’est énorme.





La réputation du groupe s’est confirmée grâce à une interprétation électrisante de Today’s Gonna Be Our Day dans l’émission The Jonathan Ross Show sur ITV, avec une puissance brute qui a rappelé aux téléspectateurs la force d’un groupe live au sommet de son art.







C’est ce refus de se laisser mettre à l’écart qui définit leur son un mélange chimique de new wave, de punk et d’indie sleaze. Leur esthétique est tout aussi pointue, privilégiant des costumes d’inspiration mod et un style visuel qui fait un clin d’œil à The Jam et aux Sex Pistols. C’est une approche qui a très tôt attiré l’attention de légendes du genre ; ils ont déjà partagé la scène avec The Libertines, Blondie et Iggy Pop, et ont même vu Paul Cook des Sex Pistols les rejoindre sur scène pour une interprétation de God Save The Queen .



Si leur succès dans les charts est une étape importante, le groupe reste ancré dans l’expérience live. En septembre 2026, après une petite tournée à guichets fermés dans les arènes avec Yungblud, ils se lancent dans leur tournée en tête d’affiche la plus ambitieuse à ce jour la tournée britannique Welcome to Urbia .



La tournée débutera à Cardiff, puis passera par de grandes villes telles que Glasgow, Manchester et Birmingham, avant de s’achever par deux concerts exceptionnels à l’O2 Forum Kentish Town de Londres la salle même où les Libertines, reconnaissant en eux des âmes sœurs, avaient invité Matt et Issey à donner leur premier concert sous le nom de The Molotovs .



Pour Issey, la mission va au-delà de la musique elle défend une explosion de la jeunesse musicale et rejette le pessimisme culturel ainsi que les divisions au sein de la société.



Nous voulons de l’action, pas de l’apathie , a-t-elle déclaré. Notre passion, c’est de créer des liens avec des gens qui aiment la musique autant que nous. Cet amour peut faire naître un optimisme qui fait cruellement défaut ailleurs en 2026. .

Café Julien 39 cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

With an album that charted in the Top 3 to their credit and a sold-out tour on the horizon, The Molotovs aren’t just a band to watch—they’re the must-see rock band of their generation.

L’événement The Molotovs Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille