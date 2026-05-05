The Notwist + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes

The Notwist + 1ère partie Vendredi 30 octobre, 20h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 20.8€ | Carte Stereolux : 16€ | Abonné·e partenaire : 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T20:30:00+01:00 – 2026-10-30T23:30:00+01:00

Fin : 2026-10-30T20:30:00+01:00 – 2026-10-30T23:30:00+01:00

Presque 30 ans d’une existence discrète mais d’une exigence rare et précieuse, et une dizaine d’albums mêlant pop, jazz et électronique qui ont fait du groupe des frères Acher une figure majeure et respectée de la scène indie. Toujours à l’affût de nouvelles expériences, leur chemin inspire le plus grand respect.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/notwist-1ere-partie-30102026-1930 »}]

+ 1ère partie Concert Pop