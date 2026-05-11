Marsac

The Safe Place

317 rte de Guissalle Marsac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-08-01 10:00:00

Date(s) :

2026-07-25

The Safe Place, c’est un camp autour de la lecture, de la créativité et des rencontres, pensé comme une vraie parenthèse cosy pour partager ses passions et se sentir à sa place.

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317 rte de Guissalle Marsac 16570 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 71 46 61 thesafeplace.sp@yahoo.com

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English :

The Safe Place is a camp based around reading, creativity and encounters, designed as a cosy interlude where you can share your passions and feel at home.

L’événement The Safe Place Marsac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême