The Safe Place Marsac
The Safe Place Marsac samedi 25 juillet 2026.
Marsac
The Safe Place
317 rte de Guissalle Marsac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-08-01 10:00:00
Date(s) :
2026-07-25
The Safe Place, c’est un camp autour de la lecture, de la créativité et des rencontres, pensé comme une vraie parenthèse cosy pour partager ses passions et se sentir à sa place.
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317 rte de Guissalle Marsac 16570 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 71 46 61 thesafeplace.sp@yahoo.com
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English :
The Safe Place is a camp based around reading, creativity and encounters, designed as a cosy interlude where you can share your passions and feel at home.
L’événement The Safe Place Marsac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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