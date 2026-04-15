Marsac

Festival Internationl Musique de Chambre MAS MUSICI

Place de l’Église Marsac Creuse

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 19:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Mas Musici 2026, 11ème édition du Festival International de Musique de Chambre du 17 Juillet au 01 Août, des musiciens de différentes nationalités se retrouvent en Creuse pour 11 concerts dans tout le département.

Un voyage musical sur plusieurs siècles jusqu’à la création contemporaine. Des moments privilégiés de rencontres et d’échanges entre les musiciens et le public. Le programme de chaque concert consultable sur masmusici.com

Renseignements et réservations (fortement conseillées, places non numérotées) au 06 41 21 21 87 ou masmu.contact@gmail.com.

Ouverture de la billetterie 30 minutes avant le début du concert. .

Place de l’Église Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 21 21 87 masmu.contact@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Internationl Musique de Chambre MAS MUSICI

L’événement Festival Internationl Musique de Chambre MAS MUSICI Marsac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse