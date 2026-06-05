Marsac

Soirs Bleus Hutte

Le bourg Marsac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Une maison en équilibre instable. Abri précaire pour cinq personnes en quête de la grande bascule, celle qui parfois change une vie.

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Le bourg Marsac 16570 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 15 03 02 dominique.lacombe62@orange.fr

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English :

A house in unstable equilibrium. A precarious shelter for five people in search of the big swing, the one that sometimes changes a life.

L’événement Soirs Bleus Hutte Marsac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême