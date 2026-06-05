Soirs Bleus Hutte Marsac
Soirs Bleus Hutte Marsac jeudi 9 juillet 2026.
Marsac
Soirs Bleus Hutte
Le bourg Marsac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Une maison en équilibre instable. Abri précaire pour cinq personnes en quête de la grande bascule, celle qui parfois change une vie.
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Le bourg Marsac 16570 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 15 03 02 dominique.lacombe62@orange.fr
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English :
A house in unstable equilibrium. A precarious shelter for five people in search of the big swing, the one that sometimes changes a life.
L’événement Soirs Bleus Hutte Marsac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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