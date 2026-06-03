Marsac

Concours de Pétanque Challenge David BONNET

Stade Marsac Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Inscription à 13h 30,

En doublette, 4 parties,

Buvette, petite restauration,

Tarif 10 €uros/équipe .

Stade Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 93 01 96

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English : Concours de Pétanque Challenge David BONNET

L’événement Concours de Pétanque Challenge David BONNET Marsac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse