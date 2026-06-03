Concours de Pétanque Challenge David BONNET Marsac
Concours de Pétanque Challenge David BONNET Marsac dimanche 26 juillet 2026.
Marsac
Concours de Pétanque Challenge David BONNET
Stade Marsac Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Inscription à 13h 30,
En doublette, 4 parties,
Buvette, petite restauration,
Tarif 10 €uros/équipe .
Stade Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 93 01 96
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English : Concours de Pétanque Challenge David BONNET
L’événement Concours de Pétanque Challenge David BONNET Marsac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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