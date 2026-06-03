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Brocante Vide-greniers Marsac

Brocante Vide-greniers Marsac samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 23210 Marsac

Département : Creuse

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 2.5 2.5 Tarif de base plein tarif

Marsac

Brocante Vide-greniers

Le Bourg Marsac Creuse

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Grande brocante annuelle reconnue par les pros et amateurs, dans la grande avenue principale du bourg avec ses commerces et bistrots. Restauration et buvette sur place.
Emplacement 2,50 €uros/ml.   .

Le Bourg Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 85 64 78 

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English : Brocante Vide-greniers

L’événement Brocante Vide-greniers Marsac a été mis à jour le 2026-06-03 par Creuse Tourisme

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