Brocante Vide-greniers Marsac
Brocante Vide-greniers Marsac samedi 25 juillet 2026.
Marsac
Brocante Vide-greniers
Le Bourg Marsac Creuse
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Grande brocante annuelle reconnue par les pros et amateurs, dans la grande avenue principale du bourg avec ses commerces et bistrots. Restauration et buvette sur place.
Emplacement 2,50 €uros/ml. .
Le Bourg Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 85 64 78
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English : Brocante Vide-greniers
L’événement Brocante Vide-greniers Marsac a été mis à jour le 2026-06-03 par Creuse Tourisme
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