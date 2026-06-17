Feu d’Artifice Marsac
Feu d’Artifice Marsac mardi 14 juillet 2026.
Marsac
Feu d’Artifice
Etang de la Brousse Marsac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:45:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
A partir de 18h 30 restauration rapide, buvette,
22h 45 feu d’artifice
Suivi du bal en plein air par DJ Jérôm.
Gratuit. .
Etang de la Brousse Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 61 32
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English : Feu d’Artifice
L’événement Feu d’Artifice Marsac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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