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Feu d’Artifice Marsac

Feu d’Artifice Marsac

Feu d’Artifice Marsac mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Etang de la Brousse

Ville : 23210 Marsac

Département : Creuse

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 22:45:00

Tarif : Gratuit

Marsac

Feu d’Artifice

Etang de la Brousse Marsac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:45:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

A partir de 18h 30 restauration rapide, buvette,
22h 45 feu d’artifice
Suivi du bal en plein air par DJ Jérôm.
Gratuit.   .

Etang de la Brousse Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 61 32 

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English : Feu d’Artifice

L’événement Feu d’Artifice Marsac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

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