Marsac

Feu d’Artifice

Etang de la Brousse Marsac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:45:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A partir de 18h 30 restauration rapide, buvette,

22h 45 feu d’artifice

Suivi du bal en plein air par DJ Jérôm.

Gratuit. .

Etang de la Brousse Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 61 32

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English : Feu d’Artifice

L’événement Feu d’Artifice Marsac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse