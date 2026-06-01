Fête de la Bière Marsac
Fête de la Bière Marsac samedi 27 juin 2026.
Marsac
Fête de la Bière
Camping Marsac Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez avec votre soif, repartez avec le sourire !
Nombreux stands de bière artisanale, animation musicale,
Repas le midi sur réservation melon, cochon cuit sous la terre, gratin, fromage, dessert,
Tarif adulte 20 €uros 12 ans 12 €uros,
Réservation avant le 10 Juin au 06 88 49 94 50, places limitées. .
Camping Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 49 94 50
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English : Fête de la Bière
L’événement Fête de la Bière Marsac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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