Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Bière Marsac

Fête de la Bière Marsac

Fête de la Bière Marsac samedi 27 juin 2026.

Adresse : Camping

Ville : 23210 Marsac

Département : Creuse

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Marsac

Fête de la Bière

Camping Marsac Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Venez avec votre soif, repartez avec le sourire !
Nombreux stands de bière artisanale, animation musicale,
Repas le midi sur réservation melon, cochon cuit sous la terre, gratin, fromage, dessert,
Tarif adulte 20 €uros 12 ans 12 €uros,
Réservation avant le 10 Juin au 06 88 49 94 50, places limitées.   .

Camping Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 49 94 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Bière

L’événement Fête de la Bière Marsac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

À voir aussi à Marsac (Creuse)