Fête de la Musique Marsac samedi 20 juin 2026.

Marsac

Fête de la Musique

25 Avenue du Limousin Marsac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Avec The Alligatorz, Rock’n’roll, Rockabilly, Country,

Restauration, jeux, danse country,

Entrée libre. .

25 Avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 08 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Marsac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse