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Fête de la Musique Marsac

Fête de la Musique Marsac

Fête de la Musique Marsac samedi 20 juin 2026.

Adresse : 25 Avenue du Limousin

Ville : 23210 Marsac

Département : Creuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Marsac

Fête de la Musique

25 Avenue du Limousin Marsac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Avec The Alligatorz, Rock’n’roll, Rockabilly, Country,
Restauration, jeux, danse country,
Entrée libre.   .

25 Avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 08 87 

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Marsac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

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