Fête de la Musique Marsac
Fête de la Musique Marsac samedi 20 juin 2026.
Marsac
Fête de la Musique
25 Avenue du Limousin Marsac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Avec The Alligatorz, Rock’n’roll, Rockabilly, Country,
Restauration, jeux, danse country,
Entrée libre. .
25 Avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 08 87
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Marsac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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