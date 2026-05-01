Exposition Vente Ancienne Poste Marsac
Exposition Vente Ancienne Poste Marsac jeudi 28 mai 2026.
Marsac
Exposition Vente
Ancienne Poste 50 avenue du Limousin Marsac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 09:00:00
fin : 2026-05-29 12:00:00
Date(s) :
2026-05-28
L’Association Marsac Loisirs et Créations organise une exposition vente de leurs réalisations (broderie, crochet, tricot, carte brodée, vêtement poupée et sac au crochet …..)
Gratuit. .
Ancienne Poste 50 avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 58 67 81
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English : Exposition Vente
L’événement Exposition Vente Marsac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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