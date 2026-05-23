THE SWING OF GOSPEL SINGERS Lattes
THE SWING OF GOSPEL SINGERS Lattes vendredi 24 juillet 2026.
Lattes
THE SWING OF GOSPEL SINGERS
Rue des Chevaliers de Malte Lattes Hérault
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Gospel , Négro spirituals
Ils sont 6 , tous chefs de chœurs gospel en France
Ils sont unis par la passion de la musique Gospel ; sur scène pour témoigner et porter un hymne à l’amour, pour respirer la joie de vivre.
Gospel , Négro spirituals
Ils sont 6 , tous chefs de chœurs gospel en France
Ils sont unis par la passion de la musique Gospel ; sur scène pour témoigner et porter un hymne à l’amour, pour respirer la joie de vivre.
Le gospel, un cri de cœur et de l’âme d’une grande beauté; ils revisitent le gospel et les négro spirituals , accompagné d’un pianiste ou ac capela ……..
C’est en passant aussi par des compositions et arrangements propres au groupe…… .
Rue des Chevaliers de Malte Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 87 95 98 89 gospel.unity.group@gmail.com
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English : THE SWING OF GOSPEL SINGERS
Gospel , Negro spirituals
There are 6 of them, all leaders of gospel choirs in France
They are united by a passion for gospel music; on stage to bear witness and carry a hymn to love, to breathe the joy of living.
L’événement THE SWING OF GOSPEL SINGERS Lattes a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT MONTPELLIER
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