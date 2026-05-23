Lattes

THE SWING OF GOSPEL SINGERS

Rue des Chevaliers de Malte Lattes Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Gospel , Négro spirituals

Ils sont 6 , tous chefs de chœurs gospel en France

Ils sont unis par la passion de la musique Gospel ; sur scène pour témoigner et porter un hymne à l’amour, pour respirer la joie de vivre.

Gospel , Négro spirituals

Ils sont 6 , tous chefs de chœurs gospel en France

Ils sont unis par la passion de la musique Gospel ; sur scène pour témoigner et porter un hymne à l’amour, pour respirer la joie de vivre.

Le gospel, un cri de cœur et de l’âme d’une grande beauté; ils revisitent le gospel et les négro spirituals , accompagné d’un pianiste ou ac capela ……..

C’est en passant aussi par des compositions et arrangements propres au groupe…… .

Rue des Chevaliers de Malte Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 87 95 98 89 gospel.unity.group@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : THE SWING OF GOSPEL SINGERS

Gospel , Negro spirituals

There are 6 of them, all leaders of gospel choirs in France

They are united by a passion for gospel music; on stage to bear witness and carry a hymn to love, to breathe the joy of living.

L’événement THE SWING OF GOSPEL SINGERS Lattes a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT MONTPELLIER