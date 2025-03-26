THE WORLD OF HANS ZIMMER – NARBONNE ARENA Narbonne

THE WORLD OF HANS ZIMMER Début : 2026-03-13 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS PRÉSENTE : THE WORLD OF HANS ZIMMERDeux tournées françaises en 2026The World of Hans ZimmerLe concert original–imaginé et conçu par Hans ZimmerEn 2026, les fans français pourront découvrir la musique incomparable de Hans Zimmer avec deux tournées exceptionnelles.Hans Zimmer, lauréat de plusieurs Academy Award® et Grammy® Award, a imaginé en 2018 The World of Hans Zimmer, un concept live plongeant les fans du monde entier dans son univers musical. Le maître indiscutable des chefs d’oeuvres de musiques de films est à l’origine des spectacles The World of Hans Zimmer, en tant que directeur musical, bien qu’il ne soit pas sur scène physiquement.En 2026, deux séries de concerts seront proposées :The Immersive Symphony, la nouvelle oeuvre proposée par l’artiste sera en tournée européenne au printemps 2026. La musique originale de Hans Zimmer, accompagnée par des jeux de lumière fascinants et des effets visuels à couper le souffle, enchantera le public. Ce spectacle, au format plus intimiste, intègrera des solistes exceptionnels de la fidèle équipe de Hans Zimmer ainsi que l’Orchestre de The World of Hans Zimmer.Dès octobre 2026, A New Dimension l’autre concert à la renommée mondiale sera de nouveau en tournée européenne sur les plus grandes scènes. Le public français peut s’attendre à un tourbillon d’émotions à l’écoute des œuvres les plus iconiques du compositeur. Matt Dunkley, talentueux chef d’orchestre rejoint certains des meilleurs solistes de Hans Zimmer, l’Odessa Orchestra & Friends et l’extraordinaire chorale Nairobi Chamber Chorus.

NARBONNE ARENA 74 AVENUE MAITRE HUBERT MOULY 11100 Narbonne 11