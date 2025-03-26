THE WORLD OF HANS ZIMMER – THE WORLD OF HANS ZIMMER – A NEW DIMENSION – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

THE WORLD OF HANS ZIMMER – THE WORLD OF HANS ZIMMER – A NEW DIMENSION Début : 2026-11-05 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS ET EUTERPE PROMOTION PRESENTENT : THE WORLD OF HANS ZIMMERThe World of HansZimmerLe concert original–imaginé et conçu par Hans ZimmerEn 2026, les fans français pourront découvrir la musique incomparable de HansZimmer avec deux tournéesexceptionnelles.Hans Zimmer, lauréat de plusieurs Academy Award® et Grammy® Award, a imaginéen 2018 The World of Hans Zimmer, un concept live plongeant les fans du mondeentier dans son univers musical. Le maître indiscutable des chefs d’oeuvres demusiques de films està l’origine des spectacles The World of Hans Zimmer, en tantque directeur musical, bien qu’il ne soit pas sur scène physiquement.En 2026, deux séries de concerts seront proposées :The Immersive Symphony, la nouvelle oeuvre proposée par l’artiste sera en tournéeeuropéenne au printemps 2026. La musique originale de Hans Zimmer, accompagnéepar des jeux de lumière fascinants et des effets visuels à couper le souffle, enchanterale public. Ce spectacle, auformat plus intimiste, intègrera des solistes exceptionnelsde la fidèle équipe de Hans Zimmer ainsi que l’Orchestre de The World of HansZimmer.Dès octobre 2026,A New Dimensionl’autre concert à la renommée mondiale sera denouveau en tournée européenne sur les plus grandes scènes. Le public français peuts’attendre à un tourbillon d’émotions à l’écoute des œuvres les plus iconiques ducompositeur. Matt Dunkley, talentueux chef d’orchestre rejoint certains des meilleurssolistes de Hans Zimmer, l’Odessa Orchestra & Friends et l’extraordinaire choraleNairobi Chamber Chorus

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31