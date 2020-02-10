Théâtre à Beauvais LeGrand Enchanteur

LEGRAND ENCHANTEUR Nathalie Dessay & Pierre Boussaguet Quartet

Un hommage vibrant à Michel Legrand

Prenez une soprano lyrique (Nathalie Dessay), un contrebassiste de jazz (Pierre Boussaguet), et un compositeur légendaire (Michel Legrand)… Mélangez le tout et vous obtenez Legrand Enchanteur un spectacle unique qui revisite les musiques cultes du maître, entre jazz, cinéma et comédie musicale.

Au programme un florilège de chansons incontournables comme La Valse des lilas, Un été 42, ou encore des extraits des films Les Demoiselles de Rochefort, Yentl… Une soirée élégante et pleine d’émotion.

Durée 1h15

Mardi 10 février à 20h

Départ en bus à 18h50 depuis le CAL (transport en car compris et obligatoire)

Théâtre du Beauvaisis

Tout public

Tarifs

11 € pour les adhérents et les -18 ans

20 € pour les non-adhérents

Infos et réservations

03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

Ramassage possible

Le Coudray-Saint-Germer 18h

Sérifontaine 18h15

Saint-Germer-de-Fly 18h30

Lachapelle-aux-Pots 18h50

Ons-en-Bray 19h05

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

English :

LEGRAND ENCHANTER ? Nathalie Dessay & Pierre Boussaguet Quartet

A vibrant tribute to Michel Legrand

Take a lyric soprano (Nathalie Dessay), a jazz bassist (Pierre Boussaguet), and a legendary composer (Michel Legrand)? Mix it all up and you get Legrand Enchanteur: a unique show that revisits the master’s cult music, combining jazz, cinema and musical comedy.

On the program: an anthology of must-have songs such as La Valse des lilas, Un été 42, and excerpts from the films Les Demoiselles de Rochefort, Yentl? An elegant evening full of emotion.

Running time: 1h15

? Tuesday, February 10 at 8pm

? Bus departs from CAL at 6:50pm (bus transport included and compulsory)

? Théâtre du Beauvaisis

? Open to all

? Price

11 ? for members and under-18s

20 ? for non-members

? Information and reservations

03 44 50 06 68

? billetterie@pays-clermontois.fr

Pick-up possible

Le Coudray-Saint-Germer: 18h

Sérifontaine: 18h15

Saint-Germer-de-Fly: 6:30pm

Lachapelle-aux-Pots 18h50

Ons-en-Bray: 7:05pm

German :

LEGRAND ALS ZAUBERER? Nathalie Dessay & Pierre Boussaguet Quartett

Eine vibrierende Hommage an Michel Legrand

Man nehme eine lyrische Sopranistin (Nathalie Dessay), einen Jazz-Kontrabassisten (Pierre Boussaguet) und einen legendären Komponisten (Michel Legrand)? Mischen Sie alles zusammen und Sie erhalten den Legrand Enchanteur: eine einzigartige Show, die die Kultmusik des Meisters zwischen Jazz, Kino und Musical neu interpretiert.

Auf dem Programm steht eine Auswahl unumgänglicher Lieder wie La Valse des lilas, Un été 42, oder auch Auszüge aus den Filmen Les Demoiselles de Rochefort, Yentl? Ein eleganter und emotionaler Abend.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

? Dienstag, 10. Februar um 20 Uhr

? Abfahrt mit dem Bus um 18:50 Uhr vom CAL (Bustransport inbegriffen und obligatorisch)

? Theater von Beauvaisis

? Für jedes Publikum

? Tarife

11 ? für Mitglieder und Personen unter 18 Jahren

20 ? für Nicht-Mitglieder

? Infos und Reservierungen

03 44 50 06 68

? billetterie@pays-clermontois.fr

Abholung möglich

Le Coudray-Saint-Germer: 18 Uhr

Sérifontaine: 18:15 Uhr

Saint-Germer-de-Fly: 18.30 Uhr

Lachapelle-aux-Pots: 18.50 Uhr

Ons-en-Bray: 19.05 Uhr

Italiano :

LEGRAND ENCHANTER ? Nathalie Dessay & Pierre Boussaguet Quartet

Un vibrante omaggio a Michel Legrand

Prendete un soprano lirico (Nathalie Dessay), un contrabbassista jazz (Pierre Boussaguet) e un compositore leggendario (Michel Legrand)? Mescolate il tutto e otterrete Legrand Enchanteur: uno spettacolo unico che rivisita la musica di culto del maestro, combinando jazz, cinema e commedia musicale.

In programma: un’antologia di brani essenziali come La Valse des lilas, Un été 42, ed estratti dai film Les Demoiselles de Rochefort, Yentl? Una serata elegante e ricca di emozioni.

Durata: 1 ora e 15 minuti

? Martedì 10 febbraio alle 20.00

? Partenza in autobus dal CAL alle 18.50 (trasporto in autobus incluso e obbligatorio)

? Théâtre du Beauvaisis

? Aperto a tutti

? Biglietti

11 ? per i soci e i minori di 18 anni

20 ? per i non soci

? Informazioni e prenotazioni

03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

Prelievo disponibile:

Le Coudray-Saint-Germer: ore 18.00

Sérifontaine: 18.15

Saint-Germer-de-Fly: 18.30

Lachapelle-aux-Pots: 18h50

Ons-en-Bray: 19.05

Espanol :

LEGRAND ENCHANTER ? Nathalie Dessay & Pierre Boussaguet Cuarteto

Un vibrante homenaje a Michel Legrand

¿Una soprano lírica (Nathalie Dessay), un contrabajista de jazz (Pierre Boussaguet) y un compositor legendario (Michel Legrand)? Mézclelo todo y obtendrá Legrand Enchanteur: un espectáculo único que revisita la música de culto del maestro, combinando jazz, cine y comedia musical.

En el programa: una antología de canciones esenciales como La Valse des lilas, Un été 42, y extractos de las películas Les Demoiselles de Rochefort, Yentl? Una velada elegante y llena de emoción.

Duración: 1 hora y 15 minutos

? Martes 10 de febrero a las 20:00 h

? Salida en autobús desde CAL a las 18.50 h (transporte en autobús incluido y obligatorio)

? Teatro de Beauvaisis

? Abierto a todos

? Entradas

11€ para socios y menores de 18 años

20 ¤ no socios

? Información y reservas

03 44 50 06 68

? billetterie@pays-clermontois.fr

Recogida disponible:

Le Coudray-Saint-Germer: 18 h

Sérifontaine: 18h15

Saint-Germer-de-Fly: 18h30

Lachapelle-aux-Pots 18h50

Ons-en-Bray: 19h05

