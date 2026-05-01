Théâtre à Carayac Le fil du rasoir , de Philippe Absous Carayac

Carayac

Théâtre à Carayac Le fil du rasoir , de Philippe Absous

poux del mas Carayac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le fil du rasoir , de Philippe Absous Petit divertissement sur le thème de la naissance d'une troupe de théâtre.

Selon Philippe Absous, l'auteur de ce recueil de saynètes, il s'agit de raconter quelques aventures et mésaventures qui surviennent entre cour et jardin lorsqu'un groupe de théâtreux projette de faire du théâtre.

Un spectacle léger, amusant, nourri de l'autodérision des comédiens de la Petite Troupe des Bords du Néez.

Philippe Absous un touche à tout génial dans le domaine de l'écriture et de l'édition.

Le fil du rasoir , de Philippe Absous Petit divertissement sur le thème de la naissance d'une troupe de théâtre.

Selon Philippe Absous, l'auteur de ce recueil de saynètes, il s'agit de raconter quelques aventures et mésaventures qui surviennent entre cour et jardin lorsqu'un groupe de théâtreux projette de faire du théâtre.

Un spectacle léger, amusant, nourri de l'autodérision des comédiens de la Petite Troupe des Bords du Néez.

Philippe Absous un touche à tout génial dans le domaine de l'écriture et de l'édition.

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poux del mas Carayac 46160 Lot Occitanie +33 6 19 38 42 60 laptbn@gmail.com

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English :

Le fil du rasoir , by Philippe Absous Small entertainment on the theme of the birth of a theater troupe.

According to Philippe Absous, the author of this collection of playlets, the aim is to recount some of the adventures and misadventures that occur between courtyard and garden when a group of theatergoers plans to make theater.

A light, amusing show, fueled by the self-mockery of the actors of the Petite Troupe des Bords du Néez.

Philippe Absous: a brilliant jack-of-all-trades in writing and publishing.

L’événement Théâtre à Carayac Le fil du rasoir , de Philippe Absous Carayac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac