Carayac

Théâtre à Carayac Solitarité, de l’autrice roumaine Gianina Carbunariu

poux del mas Carayac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Cette pièce tourne en dérision différents types de discours, qui sous les belles paroles de la bien-pensance, laissent deviner un non-dit plutôt sombre et inavouable.

C'est ainsi que sous prétexte de solidarité, d'ouverture d'esprit, ou d'hommage posthume, une équipe municipale, un couple, ou encore les compagnons d'une grande actrice distillent malgré eux petites lâchetés ou grosses magouilles.

Cette pièce tourne en dérision différents types de discours, qui sous les belles paroles de la bien-pensance, laissent deviner un non-dit plutôt sombre et inavouable.

C'est ainsi que sous prétexte de solidarité, d'ouverture d'esprit, ou d'hommage posthume, une équipe municipale, un couple, ou encore les compagnons d'une grande actrice distillent malgré eux petites lâchetés ou grosses magouilles.

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poux del mas Carayac 46160 Lot Occitanie +33 6 19 38 42 60 laptbn@gmail.com

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English :

This play mocks various types of discourse, which under the fine words of self-righteousness, hint at a rather dark and unavowable unspoken.

Thus, under the pretext of solidarity, open-mindedness, or posthumous homage, a municipal team, a couple, or even the companions of a great actress unwillingly distill small cowardice or big schemes.

L’événement Théâtre à Carayac Solitarité, de l’autrice roumaine Gianina Carbunariu Carayac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac