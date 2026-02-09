Théâtre à Fresne St Mamès Fresne-Saint-Mamès
Théâtre à Fresne St Mamès Fresne-Saint-Mamès vendredi 6 mars 2026.
Théâtre à Fresne St Mamès
salle des fêtes Fresne-Saint-Mamès Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20 2026-03-21
Fous rire et délires c’est ce qui vous attend avec la troupe Les Fresn’étiques dans la pièce Au bal masqué ! Olé ! Olé !
Rv à la salle des fêtes. Ouverture des portes 1 heure avant la représentation. Réservations le lundi, mardi ou jeudi 19h-20h. .
salle des fêtes Fresne-Saint-Mamès 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 08 30 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre à Fresne St Mamès
L’événement Théâtre à Fresne St Mamès Fresne-Saint-Mamès a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY