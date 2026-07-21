Théâtre à Grandmaison LE VOISIN DE PICASSO Troisième édition Domaine de GrandMaison Léognan

Informations pratiques

Léognan

Théâtre à Grandmaison LE VOISIN DE PICASSO Troisième édition

Domaine de GrandMaison 182 Avenue de la Duragne Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-05

Venez passer un moment convivial et familial les 5, 6 et 7 Aout à 19h30 ! Le somptueux domaine de Grandmaison se métamorphose en un décor de théâtre pour vous accueillir. Pour sublimer cette soirée artistique, nous vous invitons à déguster les vins du domaine. Le concept Apportez votre panier pique-nique, nous nous occupons du vin !

Découvrez la pièce de théâtre familiale Le Voisin de Picasso ! , un seul en scène écrit et interprété par Re´mi Mazuel éligible aux Molières en 2022!

Comédien de cœur travaillant dans un musée, Antoine est le voisin de Picasso. Personne ne s’attarde devant la salle qu’il surveille. Alors Antoine décide de transformer ce musée en théâtre et nous embarque dans un voyage renversant pour défendre les anonymes restés dans l’ombre des grands, comme Mazerolle, ce mystérieux peintre qui cache un lourd secret.. Entre humour et passion, folie et incarnation ! .

Domaine de GrandMaison 182 Avenue de la Duragne Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 81 97 compagnielesturbulents@gmail.com

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English : Théâtre à Grandmaison LE VOISIN DE PICASSO Troisième édition

L’événement Théâtre à Grandmaison LE VOISIN DE PICASSO Troisième édition Léognan a été mis à jour le 2026-07-21 par Sud Bordeaux Tourisme