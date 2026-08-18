Informations pratiques

Laon

Théâtre à Laon 1984 et après ?

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 21:50:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Le nouveau spectacle de la compagnie axonaise Nomades…

Bouleversé par la lecture de 1984 , un jeune homme contemporain bascule dans un cauchemar dystopique où passé et futur se confondent.

Les figures du roman, Winston, Julia, O’Brien, surgissent alors sous ses yeux, au cœur d’un monde où la vérité vacille et se dérobe. Aux frontières du récit apparaissent d’autres présences — La Dystopie, troublante et insaisissable, et l’Érudit, gardien fragile du savoir — qui l’entraînent dans un labyrinthe où les repères s’effacent.

Qui contrôle le passé contrôle l’avenir , écrivait Orwell…

Et si ce vertige était déjà le nôtre ?

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h20) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

The new show by the Aisne-based theater company Nomades…

L’événement Théâtre à Laon 1984 et après ? Laon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT du Pays de Laon