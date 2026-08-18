Théâtre à Laon 1984 et après ? Laon
vendredi 2 octobre 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Théâtre à Laon 1984 et après ?
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 21:50:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03
Le nouveau spectacle de la compagnie axonaise Nomades…
Bouleversé par la lecture de 1984 , un jeune homme contemporain bascule dans un cauchemar dystopique où passé et futur se confondent.
Les figures du roman, Winston, Julia, O’Brien, surgissent alors sous ses yeux, au cœur d’un monde où la vérité vacille et se dérobe. Aux frontières du récit apparaissent d’autres présences — La Dystopie, troublante et insaisissable, et l’Érudit, gardien fragile du savoir — qui l’entraînent dans un labyrinthe où les repères s’effacent.
Qui contrôle le passé contrôle l’avenir , écrivait Orwell…
Et si ce vertige était déjà le nôtre ?
RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h20) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The new show by the Aisne-based theater company Nomades…
L’événement Théâtre à Laon 1984 et après ? Laon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT du Pays de Laon
À voir aussi à Laon (Aisne)
- Exposition à Laon Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir Laon 11 septembre 2026
- Village des associations à Laon Laon 11 septembre 2026
- Brocante à Laon (ville basse) Laon 13 septembre 2026
- Brocante à Laon (quartier Ile-de-France, ville basse) Laon 13 septembre 2026
- Rando Trail de la Montagne Couronnée #8 à Laon Laon 13 septembre 2026