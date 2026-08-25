Informations pratiques

Laon

Théâtre à Laon Le Bourgeois Gentilhomme

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 20:00:00

fin : 2026-12-06 21:45:00

Date(s) :

2026-12-06

Monsieur Jourdain rêve en grand il veut devenir un gentilhomme . Quand un simple bourgeois se débat pour accéder à la haute-société et imiter la noblesse, les faux-semblants valsent, les intrigues naissent, les précepteurs défilent et les quiproquos s’enchaînent… Des Turcs s’invitent, on arrange des mariages, on dispute les voyelles et les consonnes dans une valse de perruques poudrées et de costumes flamboyants.

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 20h ! (durée 1h45)

Monsieur Jourdain rêve en grand il veut devenir un gentilhomme . Quand un simple bourgeois se débat pour accéder à la haute-société et imiter la noblesse, les faux-semblants valsent, les intrigues naissent, les précepteurs défilent et les quiproquos s’enchaînent… Des Turcs s’invitent, on arrange des mariages, on dispute les voyelles et les consonnes dans une valse de perruques poudrées et de costumes flamboyants.

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 20h ! (durée 1h45) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

Monsieur Jourdain has big dreams: he wants to become a “gentleman.” When a simple bourgeois struggles to gain entry into high society and imitate the nobility, pretense runs rampant, intrigues arise, tutors come and go, and misunderstandings follow one after another… Turks crash the party, marriages are arranged, and arguments over vowels and consonants unfold amid a whirlwind of powdered wigs and flamboyant costumes.

See you in the MAL ballroom at 8 p.m.! (Running time: 1 hour 45 minutes)

L’événement Théâtre à Laon Le Bourgeois Gentilhomme Laon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT du Pays de Laon