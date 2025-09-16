Théâtre à l’Auditorium « J’ai trop d’amis »

Place des Consuls Cahors Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-01-26 18:30:00

fin : 2026-01-26

2026-01-26

Avec ce spectacle, David Lescot propose une fable sur la préadolescence qui ravit les collégiens d’hier, d’aujourd’hui et de demain ! Ça y est, c’est la rentrée en sixième ! Une perspective qui a de quoi vous gâcher les grandes vacances… Il y a beaucoup de monde en sixième, bien plus qu’à l’école primaire. Ça fait beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. Et surtout, il s’agit de jouir d’une bonne réputation. Et puis on vous a fait savoir qu’une fille de votre classe s’intéressait à vous. Que faire ? À qui demander conseil ? Les parents ? Ils ont leurs problèmes, leurs soucis. Votre sœur ? C’est qu’elle a deux ans et demi et qu’elle rentre en maternelle… Pas tout à fait la bonne personne a priori.

Autour d’un ingénieux dispositif qui fait apparaître une salle de classe ou une chambre d’ado, trois comédiennes donnent vie aux protagonistes de cette histoire à la fois toute simple et très sérieuse. L’auteur rend hommage à la complexité de cet âge, évoquant avec tendresse sa lucidité autant que sa cruauté.

Molière du meilleur spectacle jeune public 2022.

Spectacle familial à partir de 9 ans. .

Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 10

English :

With this show, David Lescot offers a fable about pre-adolescence that will delight schoolchildren past, present and future! It’s back to sixth grade! A prospect that’s sure to spoil your summer vacations? There are a lot of people in sixth form, much more than in elementary school

German :

David Lescot erzählt in diesem Stück eine Fabel über die Vorpubertät, die die Schüler von gestern, heute und morgen begeistern wird! Es ist soweit, die sechste Klasse beginnt! Eine Aussicht, die Ihnen die großen Ferien verderben kann? In der sechsten Klasse ist viel los, viel mehr als in der Grundschule

Italiano :

In questo spettacolo, David Lescot presenta una favola sulla preadolescenza che farà la gioia degli scolari passati, presenti e futuri! Ecco, si torna al sesto anno di scuola! Una prospettiva che potrebbe rovinare le vostre vacanze estive? In prima media ci sono molte persone, molte di più che alle elementari

Espanol :

En este espectáculo, David Lescot presenta una fábula sobre la preadolescencia que hará las delicias de los escolares de ayer, de hoy y de mañana Ya está, ¡hay que volver a sexto de primaria! ¿Una perspectiva que podría arruinar tus vacaciones de verano? Hay mucha gente en sexto, mucha más que en primaria

