Informations pratiques

Limogne-en-Quercy

Théâtre à Limogne: Panique au ministère

Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

C’est la Panique au ministère de l’Education Nationale ! Les étudiants sont dans la rue contre le retour de l’uniforme à l’école

C’est la Panique au ministère de l’Education Nationale ! Les étudiants sont dans la rue contre le retour de l’uniforme à l’école. Cela n’impressionne pas Gabrielle Bellecourt, cheffe de cabinet du ministre, un peu coincée qui ne vit que pour son travail. C’est sans compter sur le chamboulement que vont lui faire subir sa fille, sa mère, son ministre, la femme de ce dernier et l’arrivée du jeune Eric, agent d’entretien.

Une comédie désopilante qui casse les préjugés et les clichés. A voir absolument !

Par la Compagnie Clin d’oeil

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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 31 87 14 36

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English :

Panic at the Ministry of National Education! Students are taking to the streets to protest the return of school uniforms

L’événement Théâtre à Limogne: Panique au ministère Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cahors Vallée du Lot