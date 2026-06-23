Conférence Des oiseaux dans un aven? Limogne-en-Quercy
vendredi 11 décembre 2026 · Limogne-en-Quercy
Informations pratiques
Limogne-en-Quercy
Conférence Des oiseaux dans un aven?
Salle culturelle La Halle Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 18:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Plusieurs milliers d’ossements d’oiseaux ont été découverts lors des fouilles conduites à l’Igue du Gral
Plusieurs milliers d’ossements d’oiseaux ont été découverts lors des fouilles conduites à l’Igue du Gral. À quels oiseaux appartiennent-ils ? Pourquoi sont-ils présents dans cet aven ? Que nous apprennent-ils sur la biodiversité passée ? Cette conférence vous invite à découvrir les méthodes et les résultats d’une enquête qui a duré près de 20 ans.
.
Salle culturelle La Halle Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 30 84 65 archeologies-coordination@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Several thousand bird bones were %E9t%E9 discovered during excavations %A0conducted %E0 at l’Igue du Gral
L’événement Conférence Des oiseaux dans un aven? Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie
À voir aussi à Limogne-en-Quercy (Lot)
- Brocante Vide greniers des Commerçants de Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy 14 juillet 2026
- Exposition d’Anne-Sophie Delmas Limogne-en-Quercy 24 juillet 2026
- Exposition de Soizic Larcher Limogne-en-Quercy 24 juillet 2026
- Salon des arts Limogne-en-Quercy 25 juillet 2026
- Salon des Arts Limogne-en-Quercy 26 juillet 2026