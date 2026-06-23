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Conférence Des oiseaux dans un aven? Limogne-en-Quercy

vendredi 11 décembre 2026 · Limogne-en-Quercy

Conférence Des oiseaux dans un aven? Limogne-en-Quercy

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Salle culturelle La Halle
Ville
46260 Limogne-en-Quercy
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Limogne-en-Quercy

Conférence Des oiseaux dans un aven?

Salle culturelle La Halle Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 18:30:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Plusieurs milliers d’ossements d’oiseaux ont été découverts lors des fouilles conduites à l’Igue du Gral

Plusieurs milliers d’ossements d’oiseaux ont été découverts lors des fouilles conduites à l’Igue du Gral. À quels oiseaux appartiennent-ils ? Pourquoi sont-ils présents dans cet aven ? Que nous apprennent-ils sur la biodiversité passée ? Cette conférence vous invite à découvrir les méthodes et les résultats d’une enquête qui a duré près de 20 ans.

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Salle culturelle La Halle Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 30 84 65  archeologies-coordination@orange.fr

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English :

Several thousand bird bones were %E9t%E9 discovered during excavations %A0conducted %E0 at l’Igue du Gral

L’événement Conférence Des oiseaux dans un aven? Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie

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