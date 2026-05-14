Exposition de l’artiste Martine Bachman Limogne-en-Quercy
Exposition de l’artiste Martine Bachman Limogne-en-Quercy vendredi 14 août 2026.
Limogne-en-Quercy
Exposition de l’artiste Martine Bachman
55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-14
Exposition des peintures de Martine Bachman
Exposition des peintures de Martine Bachman
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55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 21 52 68 03
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English :
Exhibition of paintings by Martine Bachman
L’événement Exposition de l’artiste Martine Bachman Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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