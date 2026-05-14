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Exposition de l’artiste Martine Bachman Limogne-en-Quercy

Exposition de l’artiste Martine Bachman Limogne-en-Quercy

Exposition de l’artiste Martine Bachman Limogne-en-Quercy vendredi 14 août 2026.

Adresse : 55 Place d'Occitanie

Ville : 46260 Limogne-en-Quercy

Département : Lot

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif :

Limogne-en-Quercy

Exposition de l’artiste Martine Bachman

55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-14

Exposition des peintures de Martine Bachman

Exposition des peintures de Martine Bachman

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55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 21 52 68 03 

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English :

Exhibition of paintings by Martine Bachman

L’événement Exposition de l’artiste Martine Bachman Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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