Loto de l’association découverte et sauvegarde du patrimoine Limogne-en-Quercy mercredi 19 août 2026.

Limogne-en-Quercy

Loto de l’association découverte et sauvegarde du patrimoine

Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Loto de plein air (repli à la halle sportive en cas d'intempérie).

16 parties, nombreux lots !

Loto de plein air (repli à la halle sportive en cas d'intempérie).

16 parties, nombreux lots !

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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 31 48 78 yves.lacam@orange.fr

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English :

Outdoor bingo (moved to the sports hall in case of bad weather).

16 rounds, lots of prizes!

L’événement Loto de l’association découverte et sauvegarde du patrimoine Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot