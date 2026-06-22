Loto de l’association découverte et sauvegarde du patrimoine Limogne-en-Quercy
Loto de l’association découverte et sauvegarde du patrimoine Limogne-en-Quercy mercredi 19 août 2026.
Limogne-en-Quercy
Loto de l’association découverte et sauvegarde du patrimoine
Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Loto de plein air (repli à la halle sportive en cas d'intempérie).
16 parties, nombreux lots !
Loto de plein air (repli à la halle sportive en cas d'intempérie).
16 parties, nombreux lots !
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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 31 48 78 yves.lacam@orange.fr
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English :
Outdoor bingo (moved to the sports hall in case of bad weather).
16 rounds, lots of prizes!
L’événement Loto de l’association découverte et sauvegarde du patrimoine Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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