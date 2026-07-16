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Fête votive de Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy

vendredi 14 août 2026 · Limogne-en-Quercy

Fête votive de Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
le bourg
Ville
46260 Limogne-en-Quercy
Département
Lot
Tarif

Limogne-en-Quercy

Fête votive de Limogne en Quercy

le bourg Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-14

Fête votive de Limogne en Quercy, avec sa fête foraine.

Fête votive de Limogne en Quercy, avec sa fête foraine.

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le bourg Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie   comite.fete.limogne@gmail.com

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English :

The Limogne en Quercy village festival, featuring a fair.

L’événement Fête votive de Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT CVL Lalbenque Limogne

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