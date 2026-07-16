AGENDA · Limogne-en-Quercy
Fête votive de Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy
vendredi 14 août 2026 · Limogne-en-Quercy
Informations pratiques
Limogne-en-Quercy
Fête votive de Limogne en Quercy
le bourg Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Fête votive de Limogne en Quercy, avec sa fête foraine.
Fête votive de Limogne en Quercy, avec sa fête foraine.
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le bourg Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie comite.fete.limogne@gmail.com
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English :
The Limogne en Quercy village festival, featuring a fair.
L’événement Fête votive de Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT CVL Lalbenque Limogne
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