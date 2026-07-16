Informations pratiques

Limogne-en-Quercy

Fête votive de Limogne en Quercy

le bourg Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Fête votive de Limogne en Quercy, avec sa fête foraine.

Fête votive de Limogne en Quercy, avec sa fête foraine.

.

le bourg Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie comite.fete.limogne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Limogne en Quercy village festival, featuring a fair.

L’événement Fête votive de Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT CVL Lalbenque Limogne