Lissac-et-Mouret

Théâtre à Lissac et Mouret Les Chaises

salle des fêtes Lissac-et-Mouret Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Après 2 ans de tournée avec Nous ne sommes pas du même monde, la Compagnie Ecoute Voir, présente sa nouvelle création

Après 2 ans de tournée avec Nous ne sommes pas du même monde, la Compagnie Ecoute Voir, présente sa nouvelle création . Jocelyne Sommie et Joël Daloux retrouvent ici leur complicité scénique et leur folie douce dans Les Chaises d'après Eugène Ionesco, sous la direction de Céline Granchamp.

"Ne cherchez pas d'histoire, il n'y en a pas. Ne cherchez pas de morale, il n'y en a pas. Laissez-vous entraîner dans un univers irréel où les personnages sont habités de souvenirs réels ou imaginaires, où les chaises-mêmes vivent à leur côté.

Tendresse et humour font partie des ingrédients."

L'entrée est libre mais une participation est conseillée pour soutenir la compagnie.

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salle des fêtes Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie +33 6 32 65 11 79

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English :

After 2 years of touring with Nous ne sommes pas du même monde, Compagnie Ecoute Voir presents its new creation

L’événement Théâtre à Lissac et Mouret Les Chaises Lissac-et-Mouret a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac