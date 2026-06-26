Informations pratiques

Oricourt

Théâtre à Oricourt, dans les châteaux de la Vallée de l’Ognon

1 Rue Nicolas Rolin Oricourt Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Cet été les châteaux et belles demeures de la Vallée de l’Ognon seront mis en avant avec une tournée de la compagnie La Chouette Clairette .

Venez vivre un spectacle improvisé et interactif, vous pourrez découvrir ce patrimoine et résoudre un crime…

Spectacle gratuit et ouvert à tous. Réservation obligatoire. .

1 Rue Nicolas Rolin Oricourt 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 59 59

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English : Théâtre à Oricourt, dans les châteaux de la Vallée de l’Ognon

L’événement Théâtre à Oricourt, dans les châteaux de la Vallée de l’Ognon Oricourt a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL