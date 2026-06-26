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AGENDA · Oricourt

Théâtre à Oricourt, dans les châteaux de la Vallée de l’Ognon Oricourt

jeudi 30 juillet 2026 · Oricourt

Théâtre à Oricourt, dans les châteaux de la Vallée de l’Ognon Oricourt

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
1 Rue Nicolas Rolin
Ville
70110 Oricourt
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Oricourt

Théâtre à Oricourt, dans les châteaux de la Vallée de l’Ognon

1 Rue Nicolas Rolin Oricourt Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Cet été les châteaux et belles demeures de la Vallée de l’Ognon seront mis en avant avec une tournée de la compagnie La Chouette Clairette .
Venez vivre un spectacle improvisé et interactif, vous pourrez découvrir ce patrimoine et résoudre un crime…
Spectacle gratuit et ouvert à tous. Réservation obligatoire.   .

1 Rue Nicolas Rolin Oricourt 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 59 59 

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English : Théâtre à Oricourt, dans les châteaux de la Vallée de l’Ognon

L’événement Théâtre à Oricourt, dans les châteaux de la Vallée de l’Ognon Oricourt a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL