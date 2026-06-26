Théâtre à Oricourt, dans les châteaux de la Vallée de l’Ognon Oricourt
jeudi 30 juillet 2026 · Oricourt
Informations pratiques
Oricourt
Théâtre à Oricourt, dans les châteaux de la Vallée de l’Ognon
1 Rue Nicolas Rolin Oricourt Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Cet été les châteaux et belles demeures de la Vallée de l’Ognon seront mis en avant avec une tournée de la compagnie La Chouette Clairette .
Venez vivre un spectacle improvisé et interactif, vous pourrez découvrir ce patrimoine et résoudre un crime…
Spectacle gratuit et ouvert à tous. Réservation obligatoire. .
1 Rue Nicolas Rolin Oricourt 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 59 59
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English : Théâtre à Oricourt, dans les châteaux de la Vallée de l’Ognon
L’événement Théâtre à Oricourt, dans les châteaux de la Vallée de l’Ognon Oricourt a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL