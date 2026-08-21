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Théâtre À tir d’ailes Bélaye

samedi 5 septembre 2026 · Bélaye

Théâtre À tir d’ailes Bélaye

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
46140 Bélaye
Département
Lot
Tarif
12 12 Tarif abonné

Bélaye

Théâtre À tir d’ailes

Salle des fêtes Bélaye Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Venez assister à la nouvelle pièce de la compagnie de théâtre de Bélaye, Causse Toujours Compagnie qui s’intitule A tire d’ailes une comédie-fable pour tous publics.

Venez assister à la nouvelle pièce de la compagnie de théâtre de Bélaye, Causse Toujours Compagnie qui s’intitule A tire d’ailes une comédie-fable pour tous publics.

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Salle des fêtes Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 12 15 02 76  isatagaud@gmail.com

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English :

Come see %E0 the new play by the B%E9laye theater company, %AB Causse Toujours Compagnie %BB, titled: %AB A tire d’ailes %BB: a comedy-fable for all ages.

L’événement Théâtre À tir d’ailes Bélaye a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cahors Vallée du Lot

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