Théâtre À tir d’ailes Bélaye
samedi 5 septembre 2026 · Bélaye
Informations pratiques
Bélaye
Théâtre À tir d’ailes
Salle des fêtes Bélaye Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez assister à la nouvelle pièce de la compagnie de théâtre de Bélaye, Causse Toujours Compagnie qui s’intitule A tire d’ailes une comédie-fable pour tous publics.
Venez assister à la nouvelle pièce de la compagnie de théâtre de Bélaye, Causse Toujours Compagnie qui s’intitule A tire d’ailes une comédie-fable pour tous publics.
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Salle des fêtes Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 12 15 02 76 isatagaud@gmail.com
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English :
Come see %E0 the new play by the B%E9laye theater company, %AB Causse Toujours Compagnie %BB, titled: %AB A tire d’ailes %BB: a comedy-fable for all ages.
L’événement Théâtre À tir d’ailes Bélaye a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cahors Vallée du Lot